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«Кержаков знакомит клуб с культурной столицей». «Нижний Новгород» посетил Мариинский театр

«Кержаков знакомит клуб с культурной столицей». «Нижний Новгород» посетил Мариинский театр
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков вместе с командой посетил Мариинский театр. Соответствующие фотографии разместила пресс-служба клуба в своём «твиттере».

«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», — подписала фотографии пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Напомним, встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 19 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Старт – в 19:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда из Петербурга набрала в 14 матчах 30 очков. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав в 14 турах 14 очков. Нижегородцы потерпели четыре поражения подряд.

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