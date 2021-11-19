«Кержаков знакомит клуб с культурной столицей». «Нижний Новгород» посетил Мариинский театр

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков вместе с командой посетил Мариинский театр. Соответствующие фотографии разместила пресс-служба клуба в своём «твиттере».
«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», — подписала фотографии пресс-служба «Нижнего Новгорода».
Напомним, встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 19 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Старт – в 19:00 мск.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда из Петербурга набрала в 14 матчах 30 очков. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав в 14 турах 14 очков. Нижегородцы потерпели четыре поражения подряд.
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