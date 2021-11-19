Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» будет платить Дани Алвесу наименьшую разрешённую зарплату в Ла Лиге

«Барселона» будет платить Дани Алвесу наименьшую разрешённую зарплату в Ла Лиге
Комментарии

Стала известна зарплата вернувшегося в «Барселону» бразильского защитника Дани Алвеса. Каталонский клуб будет платить 38-летнему футболисту € 155 тыс. в год – это минимальная зарплата, которую разрешено платить футболисту высшего дивизиона чемпионата Испании, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, на столь низкий оклад Алвеса повлияла перегруженность зарплатной ведомости «Барселоны».

Напомним, в сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Футболист неоднократно заявлял, что готов помочь «Барселоне» в сложной ситуации. Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год и провёл в стане сине-гранатовых самые яркие годы своей футбольной карьеры.

Алвес подписал контракт с «Барселоной» до конца нынешнего сезона. Он уже присоединился к команде, но заявить его каталонцы смогут лишь с начала 2022 года.

Хави провёл первую тренировку как главный тренер «Барселоны»

Новость по теме
«Барселона» прописала в контракте Дани Алвеса отступные в размере € 100 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021