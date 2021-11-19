«Барселона» будет платить Дани Алвесу наименьшую разрешённую зарплату в Ла Лиге

Стала известна зарплата вернувшегося в «Барселону» бразильского защитника Дани Алвеса. Каталонский клуб будет платить 38-летнему футболисту € 155 тыс. в год – это минимальная зарплата, которую разрешено платить футболисту высшего дивизиона чемпионата Испании, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, на столь низкий оклад Алвеса повлияла перегруженность зарплатной ведомости «Барселоны».

Напомним, в сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Футболист неоднократно заявлял, что готов помочь «Барселоне» в сложной ситуации. Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год и провёл в стане сине-гранатовых самые яркие годы своей футбольной карьеры.

Алвес подписал контракт с «Барселоной» до конца нынешнего сезона. Он уже присоединился к команде, но заявить его каталонцы смогут лишь с начала 2022 года.

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