«Вест Хэм» отреагировал на пост Ярмоленко о выходе Украины в стыки, опубликовав эмодзи

Пресс-служба «Вест Хэм Юнайтед» отреагировала на пост украинского форварда Андрея Ярмоленко, посвящённый выходу национальной команды в стыковые матчи за право участия в чемпионате мира 2022 года. В заключительном матче отборочного турнира Украина победила Боснию и Герцеговину (2:0).

«Победа всегда придаёт уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель — попасть на чемпионат мира», — написал Андрей.

Пресс-служба лондонского клуба в комментарии опубликовала эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Андрея Ярмоленко

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги украинский форвард вышел на поле в семи матчах, но результативными действиями не отметился. В 12-м туре АПЛ «Вест Хэм» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Игра состоится завтра, 20 ноября. Начало — в 18:00 мск.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»:

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