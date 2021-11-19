«Вест Хэм» отреагировал на пост Ярмоленко о выходе Украины в стыки, опубликовав эмодзи

Пресс-служба «Вест Хэм Юнайтед» отреагировала на пост украинского форварда Андрея Ярмоленко, посвящённый выходу национальной команды в стыковые матчи за право участия в чемпионате мира 2022 года. В заключительном матче отборочного турнира Украина победила Боснию и Герцеговину (2:0).
«Победа всегда придаёт уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель — попасть на чемпионат мира», — написал Андрей.
Пресс-служба лондонского клуба в комментарии опубликовала эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Андрея Ярмоленко
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги украинский форвард вышел на поле в семи матчах, но результативными действиями не отметился. В 12-м туре АПЛ «Вест Хэм» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Игра состоится завтра, 20 ноября. Начало — в 18:00 мск.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko
- 19 ноября 2021
-
14:09
-
14:05
-
14:00
-
13:46
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:23
-
13:20
-
13:09
-
12:59
-
12:41
-
12:38
-
11:56
-
11:55
-
11:39
-
11:28
-
11:28
-
10:55
-
10:44
-
10:41
-
10:31
-
10:19
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:00
-
08:54
-
08:30