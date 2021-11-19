Почеттино: от «ПСЖ» ждут победы со счётом 5:0 ещё до начала матча, это ошибка

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался по поводу завышенных ожиданий футбольной общественности от его команды.
«В последнее время от «ПСЖ» ждут, что мы ещё до матча должны выигрывать со счётом 5:0. А если после 10 сыгранных минут счёт не 3:0 в нашу пользу, все говорят: «Пффф, вот это разочарование!»
Я считаю это ошибочным мнением. Ни один клуб не обязан постоянно побеждать. К тому же соперник создаёт сопротивление, тоже стремится к победе и усложняет нашу задачу.
Когда вы приходите в «ПСЖ», необходимо время на адаптацию к существующей структуре, к игрокам. Клуб хочет побеждать – в Лиге чемпионов, чемпионате Франции и Кубке страны. Нам нужна победа во всех матчах. Мы собрались в «ПСЖ» для того, чтобы побеждать, учитывая развитую структуру клуба и подбор исполнителей», — приводит слова Почеттино Marca.
- 19 ноября 2021
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