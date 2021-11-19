Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пол Мерсон предположил, что «Ливерпуль» не сможет обыграть «Арсенал»

Пол Мерсон предположил, что «Ливерпуль» не сможет обыграть «Арсенал»
Комментарии

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «канониры» сыграют с «Ливерпулем».

«Я с начала сезона говорил, что если игроки стартового состава «Арсенала» будут здоровы, то команде по силам попасть в четвёрку. Учитывая амбиции клубов, ничья будет хорошим результатом для «Арсенала». «Ливерпуль» же такой итог не обрадует, ведь они стремятся выиграть Премьер-лигу. Однако я считаю, что команды поделят очки на «Энфилде» и сыграют 1:1», — приводит слова Мерсона Sportskeeda.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится завтра, 20 ноября. Начало — в 20:30 мск. В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает четвёртое место, «Арсенал» — пятое.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko

Новость по теме
Пьер-Эмерик Обамеянг: я самый крутой капитан в английской Премьер-лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021