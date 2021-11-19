Пол Мерсон предположил, что «Ливерпуль» не сможет обыграть «Арсенал»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «канониры» сыграют с «Ливерпулем».
«Я с начала сезона говорил, что если игроки стартового состава «Арсенала» будут здоровы, то команде по силам попасть в четвёрку. Учитывая амбиции клубов, ничья будет хорошим результатом для «Арсенала». «Ливерпуль» же такой итог не обрадует, ведь они стремятся выиграть Премьер-лигу. Однако я считаю, что команды поделят очки на «Энфилде» и сыграют 1:1», — приводит слова Мерсона Sportskeeda.
Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится завтра, 20 ноября. Начало — в 20:30 мск. В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает четвёртое место, «Арсенал» — пятое.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»:
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