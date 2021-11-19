Шварц: у сборной России есть хорошая возможность пробиться на чемпионат мира через стыки

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результаты основной и молодёжной сборной России по футболу.
«Смотрел игру молодёжных сборных России и Испании. Россия показала качественный футбол. Костя поймал игровой ритм, провёл качественный матч и забил хороший гол. Рады, что Константин Тюкавин возвращается в расположение «Динамо» в хорошем настроении, что ему удалось проявить себя.
Также смотрел матч с Хорватией, у сборной России есть хорошая возможность пробиться на чемпионат мира через стыки. Приятно, что работа нашего тренерского штаба ценится, но я не слышал о слухах, что я и мой штаб можем возглавить сборную России. Мы сконцентрированы только на «Динамо» и думаем только о предстоящей игре с «Арсеналом», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 19 ноября 2021
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