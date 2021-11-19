Эрик Гарсия: вижу в Хави что-то от Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился мнением о новом главном тренере клуба Хави.



«По правде, я вижу в Хави что-то от Гвардиолы и Луиса Энрике. Есть очень похожие аспекты, Хави пытается воплотить это в жизнь. Его сходство с этими тренерами в том, как он пытается передать свое видение футбола.



Очевидно, что сейчас он подходящий человек для «Барселоны». Он легенда клуба, прекрасно его знает. Хави очень поможет нам, он через многое прошел, он очень хороший тренер», – цитирует Гарсию Sport.es.



Официальная презентация Хави состоялась 8 ноября. 9 ноября новый главный тренер «Барселоны» провёл первую тренировку в каталонской команде после назначения. Первым матчем «Барселоны» под руководством Хави станет встреча с «Эспаньолом», которая пройдёт в субботу, 20 ноября.

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