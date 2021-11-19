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Валуев: согласен с Тарасовой. Если сравнивать с Европой, то в России футбола точно нет

Валуев: согласен с Тарасовой. Если сравнивать с Европой, то в России футбола точно нет
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Депутат Государственной думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев отреагировал на слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая заявила, что «в России футбола нет».

«Слова Тарасовой про отсутствие футбола в России? В каком-то смысле я с ней согласен. Татьяна Анатольевна имеет полнейшее право так говорить, она педагог с огромнейшим стажем, великий тренер. Тем более, если мы начнем сравнивать наш футбол с европейским, то точно можем сказать, что у нас футбола нет.

Подход к воспитанию игроков, качество детско-юношеского футбола, неоправданно высокие зарплаты футболистов и отсутствие выхлопа от таких денег — это все у нас кардинально отличается от европейского уровня. Это факт», — приводит слова Валуева Sport24.

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