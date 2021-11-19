Глебов: Карпин сказал в перерыве: «Продолжим так играть — какая-то говняшка точно залетит»

Защитник сборной России Данил Глебов прокомментировал поражение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«В раздевалку в перерыве Карпин зашёл спокойный: «Вы понимаете, что, если продолжим так играть, какая-то говняшка нам точно залетит. Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?».

Это очевидно — тяжело выдержать такое напряжение на оборону и вратаря 90 минут. Бывают матчи, когда и ты играешь в футбол, и соперник. Тогда у защитника есть время отдохнуть психологически, прийти в себя. А когда соперник постоянно атакует, может случиться кикс или срез, тем более в такую погоду.

Автогол Кудряшова – это ошибка всей команды. На повторе видно, как мяч дробит, эти лужи… Не успел убрать ногу, так получилось. Кудряшов не виноват. Тем более что буквально за несколько секунд до этого Фёдор получил повреждение», — цитирует Глебова Sport24.