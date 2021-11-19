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Президент «Урала»: мы готовы арендовать Дзюбу зимой

Президент «Урала»: мы готовы арендовать Дзюбу зимой
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности екатеринбургского клуба взять в аренду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. Здесь всё зависит ещё от главного тренера и от того, хочет ли Артём», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, Артём Дзюба получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022, но отказался от приглашения в национальную команду, аргументировав это плохой формой. Многие предполагали, что истинная причина такого решения Дзюбы кроется в разногласиях игрока с Валерием Карпиным, который ныне возглавляет сборную. На октябрьские и ноябрьские матчи Карпин уже Дзюбу не вызвал, заявив, что «это решение тренерского штаба». Параллельно с этим Артём всё чаще стал терять место в стартовом составе «Зенита».

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