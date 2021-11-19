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Клопп: «Арсенал» — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона

Клопп: «Арсенал» — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Арсенал» не вышел в еврокубки по итогам прошлого сезона. Это не очень хорошо, но Артета хорошо использует время, появившееся без еврокубков. Сейчас «Арсенал» — совершенно другая команда по сравнению с началом сезона. Да, у них восемь игр без поражений, но они едут на «Энфилд». «Ливерпулю» нужно исправить несколько вещей, и лучшее время для этого — домашняя встреча», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Матч 12-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоится 20 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль. Старт – 20:30 мск.

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