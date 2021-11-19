Тренер ЦСКА Морганс рассказал про образовательную программу для тренеров и медиков клуба

Тренер по физподготовке ЦСКА Райланд Морганс рассказал про образовательную программу для тренеров и медиков клуба.
«Программа будет работать на протяжении многих лет, диапазон тем весьма обширный. Будут и теоретические занятия, и практические, с демонстрацией упражнений на футбольном поле. Обучение будут проходить тренеры, врачи, физиотерапевты. Чтобы реализовать данный проект, создается специальный департамент науки, исследований и обучения тренерского состава. Он будет работать по всей клубной вертикали, начиная от первой команды и заканчивая клубной академией.
Обучение в течение каждого года будет разбито на кварталы. Потому что в первом году мы поднимем один блок знаний, потом начнем исследовать второй, третий, четвертый и так далее. Обязательно будем посещать ведущие международные научные конференции. Намерены подробнейшим образом изучать все новинки, которые могут нас заинтересовать. Будем знакомиться с ними, привозить их сюда, внедрять непосредственно в нашем клубе. Главная задача состоит в том, чтобы ЦСКА всегда был на переднем рубеже, в том числе и в области науки, а также новых технологий», — цитирует Морганса пресс-служба ЦСКА.
- 19 ноября 2021
-
15:55
-
15:41
-
15:39
-
15:21
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:37
-
14:34
-
14:09
-
14:05
-
14:00
-
13:46
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:23
-
13:20
-
13:09
-
12:59
-
12:41
-
12:38
-
11:56
-
11:55
-
11:39
-
11:28
-
11:28
-
10:55
-
10:44
-
10:41
-
10:31
-
10:19
-
10:00
-
10:00
-
09:55