Тренер ЦСКА Морганс рассказал про образовательную программу для тренеров и медиков клуба

Тренер по физподготовке ЦСКА Райланд Морганс рассказал про образовательную программу для тренеров и медиков клуба.



«Программа будет работать на протяжении многих лет, диапазон тем весьма обширный. Будут и теоретические занятия, и практические, с демонстрацией упражнений на футбольном поле. Обучение будут проходить тренеры, врачи, физиотерапевты. Чтобы реализовать данный проект, создается специальный департамент науки, исследований и обучения тренерского состава. Он будет работать по всей клубной вертикали, начиная от первой команды и заканчивая клубной академией.



Обучение в течение каждого года будет разбито на кварталы. Потому что в первом году мы поднимем один блок знаний, потом начнем исследовать второй, третий, четвертый и так далее. Обязательно будем посещать ведущие международные научные конференции. Намерены подробнейшим образом изучать все новинки, которые могут нас заинтересовать. Будем знакомиться с ними, привозить их сюда, внедрять непосредственно в нашем клубе. Главная задача состоит в том, чтобы ЦСКА всегда был на переднем рубеже, в том числе и в области науки, а также новых технологий», — цитирует Морганса пресс-служба ЦСКА.

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