Конте: Кейн хочет усердно тренироваться и совершенствоваться. Для меня это фантастика

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями от выступления нападающего «шпор» Гарри Кейна в матчах за национальную команду Англии.
«Гарри забил семь голов в последних матчах. Забивать никогда не бывает легким занятием. Я рад за него и за сборную, теперь Англия готова к чемпионату мира. Это хорошее достижение. Мы говорим о нападающем мирового уровня. Он для нас важный игрок. Забивать — лучшая мотивация для него. У меня есть возможность узнать его гораздо лучше. Он хочет усердно тренироваться и совершенствоваться. Для меня это фантастика, потому что моя первоочередная задача — вывести игроков на другой уровень. Многие футболисты могут это сделать», — цитирует Конте BBC.
Напомним, нападающий национальной команды Нидерландов Мемфис Депай и форвард сборной Англии Гарри Кейн стали лучшими бомбардирами группового этапа отбора чемпионата мира по футболу 2022 года. Оба футболиста забили по 12 голов.
- 19 ноября 2021
-
17:25
-
17:15
-
17:15
-
17:10
-
17:09
-
17:09
-
17:05
-
16:55
-
16:49
-
16:40
-
16:34
-
16:11
-
15:55
-
15:41
-
15:39
-
15:21
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:37
-
14:34
-
14:09
-
14:05
-
14:00
-
13:46
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:23
-
13:20
-
13:09
-
12:59
-
12:41
-
12:38
-
11:56