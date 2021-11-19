Конте: Кейн хочет усердно тренироваться и совершенствоваться. Для меня это фантастика

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями от выступления нападающего «шпор» Гарри Кейна в матчах за национальную команду Англии.



«Гарри забил семь голов в последних матчах. Забивать никогда не бывает легким занятием. Я рад за него и за сборную, теперь Англия готова к чемпионату мира. Это хорошее достижение. Мы говорим о нападающем мирового уровня. Он для нас важный игрок. Забивать — лучшая мотивация для него. У меня есть возможность узнать его гораздо лучше. Он хочет усердно тренироваться и совершенствоваться. Для меня это фантастика, потому что моя первоочередная задача — вывести игроков на другой уровень. Многие футболисты могут это сделать», — цитирует Конте BBC.



Напомним, нападающий национальной команды Нидерландов Мемфис Депай и форвард сборной Англии Гарри Кейн стали лучшими бомбардирами группового этапа отбора чемпионата мира по футболу 2022 года. Оба футболиста забили по 12 голов.

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