Бывший тренер «Спартака» рассказал, как выиграл трофей в чемпионате штата Индии

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов, который теперь возглавляет «Мохаммедан», рассказал, как выиграл трофей в чемпионате штата Индии.



«Да, мы выиграли так называемую «Калькутта лигу»: Калькутта — столица штата и город, где я работаю. «Мохаммедан» 40 лет не выигрывал турнир. И это было большой проблемой – ведь у нас много болельщиков, мы один из старейших клубов Индии. Ожидание затянулось. И в этом сезоне, когда я приехал, руководство поставило задачу победить. Для этого многое делалось. Ещё перед началом чемпионата клуб пригласил футболистов, которые 40 лет назад брали трофей. И нам таким образом напомнили, как важно наконец взять трофей. Для этого пришло время. Поэтому этому соревнованию придавалось большое значение. «Калькутта лига» считается сильнейшей в Индии. Ни один другой штат по силе не может с ней сравниться.



Сначала мы вышли из группы, потом был плей-офф, состоящий из одного матча. Дошли до финала, который переносился несколько раз из-за праздников. Мы должны были сыграть его ещё в октябре, но полиция работала на городских мероприятиях. Планировали провести матч на главном стадионе, который вмещает около 80 тысяч зрителей. И сыграли там вчера. Мы победили в основное время 1:0. Было много почётных гостей – министр МЧС, министр спорта, руководители местной федерации. Каждый выступил, поблагодарил. В 3 часа мы закончили матч, а стадион покинули в 18:30. Порядка 40 тысяч зрителей присутствовали на игре. Но это из-за коронавирусных ограничений. Если бы не они – болельщики заполнили бы арену полностью», — сказал Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.