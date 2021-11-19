Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Спартака» рассказал, как выиграл трофей в чемпионате штата Индии

Бывший тренер «Спартака» рассказал, как выиграл трофей в чемпионате штата Индии
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов, который теперь возглавляет «Мохаммедан», рассказал, как выиграл трофей в чемпионате штата Индии.

«Да, мы выиграли так называемую «Калькутта лигу»: Калькутта — столица штата и город, где я работаю. «Мохаммедан» 40 лет не выигрывал турнир. И это было большой проблемой – ведь у нас много болельщиков, мы один из старейших клубов Индии. Ожидание затянулось. И в этом сезоне, когда я приехал, руководство поставило задачу победить. Для этого многое делалось. Ещё перед началом чемпионата клуб пригласил футболистов, которые 40 лет назад брали трофей. И нам таким образом напомнили, как важно наконец взять трофей. Для этого пришло время. Поэтому этому соревнованию придавалось большое значение. «Калькутта лига» считается сильнейшей в Индии. Ни один другой штат по силе не может с ней сравниться.

Сначала мы вышли из группы, потом был плей-офф, состоящий из одного матча. Дошли до финала, который переносился несколько раз из-за праздников. Мы должны были сыграть его ещё в октябре, но полиция работала на городских мероприятиях. Планировали провести матч на главном стадионе, который вмещает около 80 тысяч зрителей. И сыграли там вчера. Мы победили в основное время 1:0. Было много почётных гостей – министр МЧС, министр спорта, руководители местной федерации. Каждый выступил, поблагодарил. В 3 часа мы закончили матч, а стадион покинули в 18:30. Порядка 40 тысяч зрителей присутствовали на игре. Но это из-за коронавирусных ограничений. Если бы не они – болельщики заполнили бы арену полностью», — сказал Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Этого ждали 40 лет». Бывший тренер «Спартака» выиграл титул в Индии «Этого ждали 40 лет». Бывший тренер «Спартака» выиграл титул в Индии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021