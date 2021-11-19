«Зенит» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 19 ноября, состоится стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» будет принимать «Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Нижний Новгород».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга.
«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга опережает ближайшего преследователя, «Сочи», на три очка. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав 14 очков в 14 турах.
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