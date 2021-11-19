Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Зенит» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 19 ноября, состоится стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» будет принимать «Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Нижний Новгород».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга опережает ближайшего преследователя, «Сочи», на три очка. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав 14 очков в 14 турах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021