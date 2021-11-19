Тер Штеген не стал рассматривать предложение «Ньюкасла»
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не заинтересовался предложением «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает Sport.es, немецкий вратарь даже не стал рассматривать его.
Голкипера смутило, что клуб до сих пор не создал чёткую организационную структуру. В связи с этим он отказался обсуждать возможный переход в английский клуб.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл», который приобрели инвесторы из Саудовской Аравии, предлагал за тер Штегена € 55 млн.
Новые владельцы «Ньюкасла» обладают огромными финансовыми возможностями. Ожидается, что теперь они будут активно вкладываться в развитие «сорок». Тер Штеген был одной из первых трансферных целей клуба.
В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 матчах и пропустил 15 мячей.
Новость по теме«Ньюкасл» предложил «Барселоне» € 55 млн за тер Штегена
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