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Тер Штеген не стал рассматривать предложение «Ньюкасла»

Тер Штеген не стал рассматривать предложение «Ньюкасла»
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не заинтересовался предложением «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает Sport.es, немецкий вратарь даже не стал рассматривать его.

Голкипера смутило, что клуб до сих пор не создал чёткую организационную структуру. В связи с этим он отказался обсуждать возможный переход в английский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл», который приобрели инвесторы из Саудовской Аравии, предлагал за тер Штегена € 55 млн.

Новые владельцы «Ньюкасла» обладают огромными финансовыми возможностями. Ожидается, что теперь они будут активно вкладываться в развитие «сорок». Тер Штеген был одной из первых трансферных целей клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 матчах и пропустил 15 мячей.

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