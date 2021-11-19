Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА занимает 34-е место. Команда опустилась на одну строчку по сравнению с предыдущим рейтингом.
В первой тройке не произошло изменений. Сборная Бельгии продолжает возглавлять его. Второе место занимает Бразилия, а третье — Франция.
На четвёртое место поднялась сборная Англии, а на пятое — Аргентины. Они обошли в обновлённой таблице сборную Италии. Также в топ-10 позиции улучшили сборные Дании (9-е) и Нидерландов (10-е). Сборная Украины поднялась на 25-е место.
В ноябре российская сборная разгромила в квалификации ЧМ-2022 команду Кипра (6:0) и уступила сборной Хорватии (0:1). Из-за этого поражения россияне упустили прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года.
Рейтинг сборных по версии ФИФА
1. Бельгия — 1828,45
2. Бразилия — 1826,35
3. Франция — 1786,15
4. Англия — 1755,52
5. Аргентина — 1750,51
...34. Россия — 1493,42.
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