Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА занимает 34-е место. Команда опустилась на одну строчку по сравнению с предыдущим рейтингом.

В первой тройке не произошло изменений. Сборная Бельгии продолжает возглавлять его. Второе место занимает Бразилия, а третье — Франция.

На четвёртое место поднялась сборная Англии, а на пятое — Аргентины. Они обошли в обновлённой таблице сборную Италии. Также в топ-10 позиции улучшили сборные Дании (9-е) и Нидерландов (10-е). Сборная Украины поднялась на 25-е место.

В ноябре российская сборная разгромила в квалификации ЧМ-2022 команду Кипра (6:0) и уступила сборной Хорватии (0:1). Из-за этого поражения россияне упустили прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года.

Рейтинг сборных по версии ФИФА



1. Бельгия — 1828,45

2. Бразилия — 1826,35

3. Франция — 1786,15

4. Англия — 1755,52

5. Аргентина — 1750,51

...34. Россия — 1493,42.