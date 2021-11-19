Ещенко: «Спартак» — всегда отличный раздражитель

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от игры 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«С «Краснодаром» должна получиться интересная встреча, потому что они играют в атакующий футбол, и дают это делать сопернику. Надеюсь, мы приедем и одержим победу. Последние поражения «Краснодара»? Да на это не надо обращать внимание. К «Спартаку» всегда готовятся вне зависимости от побед и поражений. «Спартак» — всегда отличный раздражитель. Плюс очень много фанатов, телевидение, все наблюдают», — сказал Ещенко в интервью пресс-службе клуба.
«Спартак» в 14 матчах набрал 19 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» на данный момент имеет в своем активе 21 очко и располагается на 7-м месте.
- 19 ноября 2021
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