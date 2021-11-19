«Зенит» и «Нижний Новгород» огласили стартовые составы на матч чемпионата

Сегодня, 19 ноября, состоится стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» будет принимать «Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Команды огласили стартовые составы на игру:
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Вендел, Ерохин, Малком, Мостовой, Дзюба.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Юлдашев, Миладинович, Каккоев, Козлов, Бумаль, Могилевец, Берковский, Косарев, Сулейманов.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Нижний Новгород».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга.
«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга опережает ближайшего преследователя, «Сочи», на три очка. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав 14 очков в 14 турах.
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