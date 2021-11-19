Евсеев ко дню философии опубликовал подборку собственных высказываний

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он ко дню философии, который отмечается 18 ноября, представил подборку собственных высказываний.



В подборку вошли следующие высказывания.



У меня есть своё мнение, но я с ним категорически не согласен.



Играть хорошо — это не значит играть очень хорошо.



Жизнь как река. Дважды в одну воду не вступить, но это не значит, что надо стоять на месте.



У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли, или в чём?

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Евсеева.

Евсеев регулярно публикует различные посты в своём «инстаграме». Он разбирает различные матчи, а также иногда философствует на те или иные темы.

Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году.