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Евсеев ко дню философии опубликовал подборку собственных высказываний

Евсеев ко дню философии опубликовал подборку собственных высказываний
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он ко дню философии, который отмечается 18 ноября, представил подборку собственных высказываний.

В подборку вошли следующие высказывания.

У меня есть своё мнение, но я с ним категорически не согласен.

Играть хорошо — это не значит играть очень хорошо.

Жизнь как река. Дважды в одну воду не вступить, но это не значит, что надо стоять на месте.

У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли, или в чём?

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Евсеева.

Евсеев регулярно публикует различные посты в своём «инстаграме». Он разбирает различные матчи, а также иногда философствует на те или иные темы.

Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году.

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