Евсеев ко дню философии опубликовал подборку собственных высказываний

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он ко дню философии, который отмечается 18 ноября, представил подборку собственных высказываний.
В подборку вошли следующие высказывания.
У меня есть своё мнение, но я с ним категорически не согласен.
Играть хорошо — это не значит играть очень хорошо.
Жизнь как река. Дважды в одну воду не вступить, но это не значит, что надо стоять на месте.
У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли, или в чём?
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Евсеева.
Евсеев регулярно публикует различные посты в своём «инстаграме». Он разбирает различные матчи, а также иногда философствует на те или иные темы.
Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году.
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