Агент Миранчука рассказал об итогах встречи с руководством «Аталанты»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о встрече с руководством итальянского клуба. Ранее Шпинёв говорил, что обсудит с руководителями «Аталанты» нехватку игровой практики Миранчука.



«Сегодня у нас состоялась встреча с руководством «Аталанты». Со стороны клуба на ней присутствовали спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори, исполнительный директор Лука Перкасси. А с нашей стороны я и мой итальянский партнер Валерио Джуффрида. На встрече мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука.



Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство «Аталанты» в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лёшей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесёт «Аталанте» много пользы», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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