Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Черевченко прокомментировал возвращение в «Химки»

Игорь Черевченко прокомментировал возвращение в «Химки»
Комментарии

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал своё возвращение на пост главного тренера подмосковного клуба.

«Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера «Химок». Сегодня я со своим штабом уже провёл тренировку на «Родине». Настрой команды мне понравился. Осталось 4 матча до зимнего перерыва. Нужно брать очки и исправлять ситуацию в турнирной таблице», — цитирует Черевченко пресс-служба клуба.

Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб набрал 12 очков в 14 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 30 очков за 14 игр. В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Химки» встретятся с ЦСКА (21 ноября)

Новость по теме
«Химки» официально объявили о возвращении Игоря Черевченко на пост главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021