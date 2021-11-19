Игорь Черевченко прокомментировал возвращение в «Химки»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал своё возвращение на пост главного тренера подмосковного клуба.

«Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера «Химок». Сегодня я со своим штабом уже провёл тренировку на «Родине». Настрой команды мне понравился. Осталось 4 матча до зимнего перерыва. Нужно брать очки и исправлять ситуацию в турнирной таблице», — цитирует Черевченко пресс-служба клуба.

Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб набрал 12 очков в 14 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 30 очков за 14 игр. В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Химки» встретятся с ЦСКА (21 ноября)