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«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Зенит» — «Нижний Новгород»: Малком открыл счёт в игре

«Зенит» — «Нижний Новгород»: Малком открыл счёт в игре
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Сегодня, 19 ноября, проходит стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» принимает «Нижний Новгород». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Малком открыл счёт в матче. Артём Дзюба покатил мяч на ход Малкому, а бразилец оторвался от защитника и с близкой дистанции вколотил мяч в ближний угол.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Нижний Новгород».

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга опережает ближайшего преследователя, «Сочи», на три очка. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав 14 очков в 14 турах.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
19 ноября 2021, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
4 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Малком – 23'   2:0 Дзюба – 34'   2:1 Козлов – 39'   3:1 Дзюба – 45+1'   4:1 Дзюба – 59'
Удаления: нет / Бумаль – 43'
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