«Зенит» — «Нижний Новгород»: Дзюба удвоил преимущество хозяев

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» принимает «Нижний Новгород», встреча проходит на стадионе «Газпром Арена». На 23-й минуте Малком вывел хозяев вперёд, воспользовавшись передачей Артёма Дзюбы. А на 34-й минуте забил уже сам Дзюба. После прострела Александра Ерохина он с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Нижний Новгород».
«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга опережает ближайшего преследователя, «Сочи», на три очка. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав 14 очков в 14 турах.
Отметим, что «Нижний Новгород» возглавляет бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков.
- 19 ноября 2021
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:54
-
19:48
-
19:43
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:07
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:42
-
18:22
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:42
-
17:29
-
17:25
-
17:15
-
17:15
-
17:10
-
17:09
-
17:09
-
17:05
-
16:55
-
16:49
-
16:40
-
16:34
-
16:11
-
15:55