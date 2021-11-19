«Зенит» — «Нижний Новгород»: Дзюба оформил дубль

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» принимает «Нижний Новгород», встреча проходит на стадионе «Газпром Арена». На 23-й минуте Малком вывел хозяев вперёд, воспользовавшись передачей Артёма Дзюбы. А на 34-й минуте забил уже сам Дзюба. После прострела Александра Ерохина он с близкого расстояния отправил мяч в сетку.



Но в концовке первого тайма гостям удалось отыграть один мяч. На 39-й минуте Алексей Козлов после передачи с фланга головой отправил мяч в цель. Тем не менее, уже в компенсированное время Дзюба после передачи из глубины поля точно пробил из пределов штрафной и оформил дубль.



Отметим, что нижегородцы играют в меньшинстве. На 43-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Петрюс Бумаль.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Нижний Новгород».



«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга опережает ближайшего преследователя, «Сочи», на три очка. «Нижний Новгород» находится на 13-м месте, набрав 14 очков в 14 турах.