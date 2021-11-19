Марко Николич: в Сербии футболисты голодные, но не до денег

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил выступление сборной Сербии в квалификации на чемпионат мира.
«У нас сумасшедшее поколение. Нужно только время. Плюс сейчас хороший тренер. Он был очень большим футболистом, легендой. Он добавил команде уверенность. Думаю, это только начало. У нас очень много футболистов, которые играют на Западе. В Англии, Италии, Германии, Испании, Франции — везде. Это наша традиция. Наши игроки выступают в лучших чемпионатах Европы, это дает им опыт, уверенность.
У нас это в характере. Может, это битва за жизнь, которая идет с детства: у тебя только один путь к хорошей жизни – через спорт. Может, это из-за войн. Я пережил за 42 года 4-5 войн. В Сербии футболисты голодные, но не до денег. Они голодны до успеха. Они уже 10 лет играют на Западе, получают миллионы, но остаются голодными – не до денег, а до успеха», — сказал Николич в интервью Нобелю Арустамяну.
- 19 ноября 2021
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