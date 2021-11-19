«Нижний Новгород» потерпел пятое поражение подряд в РПЛ
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В Санкт-Петербурге завершился стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» принимал «Нижний Новгород». Матч закончился уверенной победой хозяев — 5:1.
«Нижний Новгород» потерпел уже пятое поражение подряд в РПЛ. Ранее команда уступила «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (1:2), «Краснодару» (1:4) и «Крыльям Советов» (0:2). Нижегородцы, выступавшие в прошлом сезоне в ФНЛ, занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 14 очков в 15 турах.
Несмотря на затянувшуюся серию неудач, ранее в руководстве «Нижнего Новгорода» сообщили о полном кредите доверия главному тренеру Александру Кержакову.
В следующем туре нижегородцы будут принимать «Крылья Советов». Отметим, что самарцы в прошлом сезоне также выступали в ФНЛ.
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