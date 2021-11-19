Марко Николич: за полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал об отношениях внутри московского клуба.
«Раньше я слышал про русских футболистов, что вся команда может пить два дня подряд, драки на тренировках. Поэтому для меня это был вызов. За полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки. Спокойные ребята. Я не говорю, что надо драться каждый день. Помнишь предыдущие поколения футболистов? Бандиты в хорошем смысле слова. Хорваты, сербы, испанцы, итальянцы и другие. У русских есть много талантливых поколений. Я видел это своими глазами. Надо сталкивать этих ребят, воспитывать, поддерживать, придавать уверенность», — сказал Николи в интервью Нобелю Арустамяну.
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