Марко Николич: за полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал об отношениях внутри московского клуба.

«Раньше я слышал про русских футболистов, что вся команда может пить два дня подряд, драки на тренировках. Поэтому для меня это был вызов. За полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки. Спокойные ребята. Я не говорю, что надо драться каждый день. Помнишь предыдущие поколения футболистов? Бандиты в хорошем смысле слова. Хорваты, сербы, испанцы, итальянцы и другие. У русских есть много талантливых поколений. Я видел это своими глазами. Надо сталкивать этих ребят, воспитывать, поддерживать, придавать уверенность», — сказал Николи в интервью Нобелю Арустамяну.