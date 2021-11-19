Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич: за полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки

Марко Николич: за полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал об отношениях внутри московского клуба.

«Раньше я слышал про русских футболистов, что вся команда может пить два дня подряд, драки на тренировках. Поэтому для меня это был вызов. За полтора года у меня в «Локомотиве» была одна с половиной драки. Спокойные ребята. Я не говорю, что надо драться каждый день. Помнишь предыдущие поколения футболистов? Бандиты в хорошем смысле слова. Хорваты, сербы, испанцы, итальянцы и другие. У русских есть много талантливых поколений. Я видел это своими глазами. Надо сталкивать этих ребят, воспитывать, поддерживать, придавать уверенность», — сказал Николи в интервью Нобелю Арустамяну.

Новость по теме
Марко Николич: в России судье одно слово скажешь – карточка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021