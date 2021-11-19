Червиченко: Дзюба копил злость? Значит, главный раздражитель — команды нижней части таблиц

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Зенита» над «Нижним Новгородом».

«Забивал Дзюба шикарно, особенно второй гол. Но одно дело — забивать «Нижнему Новгороду», не вызвали-то Артёма на матч с Хорватией. Где бы он там мог быть или пробежать? Мы видели примерно такой же фактуры Заболотного. Не думаю, что Дзюба бы там пригодился. Вполне возможно, что пригодится в стыковых матчах, но две стороны должны сделать шаг навстречу друг другу. Дзюба должен быть инициатором, так как первым начал капризничать. Конечно, если хочет помогать стране, если не хочет — продолжать забивать «Нижнему Новгороду», «Уралу». Тоже не запрещено, всё на усмотрение.



Дзюба сказал, что копил злость и правильно подготовился? Отлично, значит главный его раздражитель — команды нижней части таблицы, что тоже похвально. В Хорватии мог бы помочь маленький живчик по типу Агаларова. Его реально не хватало, мог на злости бежать, пытаться ускользнуть от больших хорватских защитников», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.