Артём Дзюба — о хет-трике: я копил всю эту злость всё время, правильно подготовился

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал собственную результативность в матче 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1). Дзюба оформил в этой встрече хет-трик.
«Нас было нетрудно настроить, потому что с «Уралом» был неважный матч в целом. В том числе и у меня. Поэтому я копил всю эту злость всё время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад.
Огромное уважение «Нижнему», что приехали играть в футбол и даже сделали 2:1. Если бы не удаление, думаю, нам бы было тяжелее. И поле тяжёлое очень, хотя лучше, чем со сборной, говорят, было. Победа непростая, но сейчас нет простых побед. Мне понравился второй гол, потому что хорошо приложился, ну и третий — всегда любил такие черпачки. Но там Малком выждал паузу, хорошая контратака была», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
- 19 ноября 2021
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