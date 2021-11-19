Петржела — о Дзюбе: о возвращении в сборную не может быть и речи
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу петербургского клуба в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги над «Нижним Новгородом» (5:1).
«Конечно, ожидал, что «Зенит» победит. Если говорить о конкуренции, то некоторые московские команды могут составить питерцам конкуренцию, но не в сезоне, а максимум в одной игре. Дзюба не первый игрок, но самое главное, что показывает результат. О возвращении в сборную не может быть речи. Все уже сказано было. Они конкуренты с Карпиным. Не думаю, что он вернётся туда. Он уже взрослый. Пусть спокойно играет в «Зените». Ему этого хватит», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, в сегодняшнем матче Артём Дзюба оформил хет-трик.
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