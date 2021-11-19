Сергей Семак: состояние поля, конечно, далеко от идеала

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии поля на домашнем стадионе питерцев.
«Мы дали сегодня Вильмару отдохнуть, в последние месяцы у него был сложный график, он постоянно прилетал к нам перед самым матчем. Когда есть возможность избежать риск, мы это делаем. Ракицкий во втором тайме сказал, что «раскусил» позицию на левом краю и уже получал удовольствие от игры на этом месте. Ему было непривычно, но иногда нужно сыграть и не на своей обычной позиции. Вопрос о состоянии поля лучше задавать агрономам — они стараются, работают, но оно, конечно, далеко от идеала. Крицюк не готов. Мы смотрим по динамике его восстановления — пока сложно сказать, как быстро он вернется, возможно, мы выберем другие методы его лечения, чтобы он снова был в строю как можно скорее», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 19 ноября 2021
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