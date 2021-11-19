Юрген Клопп: я ненавижу паузы на матчи сборных

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём отношении к паузам на матчи национальных команд.
«Я ненавижу паузы на матчи сборных. Хотя иногда они помогают с точки зрения восстановления травмированных игроков. У главных тренеров сборных есть свои цели и они часто думают, что могут заниматься физическим состоянием футболиста. Минувшая пауза не пошла нам на пользу. Хендерсон и Робертсон пока не тренировались вместе со всеми. Они всё ещё восстанавливаются от травм, полученных в расположении национальных команд. Мы примем решение об их участии в игре перед матчем», – цитирует Клоппа Daily Mail.
Видеообзор матча «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
Следующий матч подопечный немецкого специалиста проведут завтра. Их соперниками будет лондонский «Арсенал».
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