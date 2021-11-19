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«Кержаковы!» «Зенит» показал фото братьев после матча с «Нижним Новгородом»

«Кержаковы!» «Зенит» показал фото братьев после матча с «Нижним Новгородом»
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Пресс-служба «Зенита» после матча 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» опубликовала фотографию голкипера команды Михаила Кержакова с главным тренером соперника, Александром Кержаковым. На фото братья стоят рядом, приобнявшись.

Матч закончился крупной победой хозяев — 5:1. Главным героем встречи стал форвард Артём Дзюба. Он в первом тайме помог отличиться Малкому, а затем сам оформил хет-трик. Точку в матче поставил Дмитрий Чистяков. У «Нижнего Новгорода» единственный мяч забил Алексей Козлов. При этом гости ещё в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Петрюса Бумаля, который за несколько минут получил две жёлтые карточки.

«Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 14 очков. Нижегородцы потерпели уже четвёртое поражение подряд.

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