«Кержаковы!» «Зенит» показал фото братьев после матча с «Нижним Новгородом»

Пресс-служба «Зенита» после матча 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» опубликовала фотографию голкипера команды Михаила Кержакова с главным тренером соперника, Александром Кержаковым. На фото братья стоят рядом, приобнявшись.
Матч закончился крупной победой хозяев — 5:1. Главным героем встречи стал форвард Артём Дзюба. Он в первом тайме помог отличиться Малкому, а затем сам оформил хет-трик. Точку в матче поставил Дмитрий Чистяков. У «Нижнего Новгорода» единственный мяч забил Алексей Козлов. При этом гости ещё в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Петрюса Бумаля, который за несколько минут получил две жёлтые карточки.
«Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 14 очков. Нижегородцы потерпели уже четвёртое поражение подряд.
- 19 ноября 2021
-
23:16
-
23:11
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:21
-
22:11
-
22:02
-
21:58
-
21:57
-
21:45
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:17
-
21:09
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:54
-
19:48
-
19:43
-
19:39
-
19:30
-
19:18
-
19:07
-
18:58