Эдди Хау заразился коронавирусом, он пропустит первый матч у руля «Ньюкасла»

Новый главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау не сможет руководить действиями своей команды в дебютном матче. Сегодня, 20 ноября, в матче 12-го тура «Ньюкасл» будет принимать «Брентфорд». Хау должен был дебютировать в качестве наставника «сорок», но его тест на коронавирус дал положительный результат, сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом, дебют Хау в «Ньюкасле» откладывается. Пока неизвестно, когда он сможет присутствовать на тренерском мостике.
Последним местом работы Хау был «Борнмут», из которого он ушёл в 2020 году. Также англичанин тренировал «Бёрнли».
Ранее сообщалось, что руководство «сорок» рассматривает возможность приглашения Эрика тен Хага из «Аякса», Роберто Мартинеса из сборной Бельгии, Стивена Джеррарда из «Рейнджерс» и Унаи Эмери из «Вильярреала». Также СМИ связывали «Ньюкасл» с Дженнаро Гаттузо, Паулу Фонсекой и Люсьеном Фавром, которые на данный момент пребывают в статусе свободных агентов.
Клуб в 11 матчах набрал 5 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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