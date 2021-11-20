«Бавария» проиграла «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии

Сегодня, 20 ноября, в рамках 12-го тура чемпионата Германии встречались мюнхенская «Бавария» и «Аугсбург». Команды играли на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл датский защитник хозяев Мадс Педерсен. Через 13 минут после результативной передачи Иагу Бордуши преимущество укрепил Андре Хан. На 38-й минуте Роберт Левандовски после голевого паса Томаса Мюллера сократил отставание гостей, установив итоговый счёт — 2:1.

«Бавария» лидирует в национальном первенстве Германии. Команда Юлиана Нагельсмана в 11-и играх чемпионата набрала 28 очков. Их сегодняшние оппоненты из «Аугсбурга» набрали всего 12 очков в турнире.