Дзюба установил новый рекорд РПЛ по хет-трикам

Форвард «Зенита» Артём Дзюба установил новый рекорд РПЛ. Нападающий в матче 15-го тура с «Нижним Новгородом» (5:1) оформил хет-трик. Этот хет-трик стал для Дзюбы уже пятым по счёту в карьере в РПЛ. Так часто по три мяча в чемпионате России не забивал никто.
Ранее Дзюба делил первое место в списке игроков с наибольшим количеством хет-триков с Александром Кержаковым, Вагнером Лавом, Саломоном Рондоном, Дмитрием Кириченко и Олегом Гариным.
Первый хет-трик Дзюба оформил в 2013 году, когда его «Ростов» разгромил «Томь» (3:0). Затем он забил три мяча в 2019 году в составе «Зенита» в матче с «Ростовом» (6:1). В 2020 году хет-трик Дзюбы помог питерцам разгромить «Уфу» (6:0). В 2021 году сине-бело-голубые уверенно обыграли «Тамбов» (5:1), а Дзюба оформил покер. И ещё раз он забил три мяча в матче с «Нижним Новгородом».
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