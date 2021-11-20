СПАЛ объявил о подписании контракта с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси

Пресс-служба клуба СПАЛ, выступающего в Серии B итальянского чемпионата, объявила о подписании контракта с нападающим Джузеппе Росси. Итальянец, родившийся в США, подписал контракт до 30 июня 2022 года.
Росси известен по выступлениям в Европе и Италии. В 2005 году он дебютировал за «Манчестер Юнайтед», а в дальнейшем поиграл в «Ньюкасл Юнайтед», «Парме», «Вильярреале», «Фиорентине» и «Леванте», «Дженоа» и «Сельте». В «Вильярреале» он за пять сезонов провёл 191 матч и забил 82 мяча. Также Росси выступал в МЛС, где защищал цвета «Реал Солт Лэйк-Сити».
СПАЛ в прошлом сезоне выступал в Серии А, но не сумел сохранить прописку в элитном дивизионе. После 12 туров команда занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Серии B, набрав 14 очков. Команда ведёт борьбу за выживание.
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