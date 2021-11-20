Дзюба целовал Вендела в макушку, Кержаков благодарил «Вираж». Яркие фото победы «Зенита»

19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился стартовый матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» принимал «Нижний Новгород». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:1.



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил успехи Александра Кержакова на посту наставника «Нижнего Новгорода».



«Для нас каждый матч главный. Насчёт степени важности — это больше вы, журналисты, формируете. Для нас самый важный матч — следующий, в этом плане ничего не изменилось. Конечно, нам будет непросто, как и «Челси», на выезде всегда трудно. Они постараются победить, и крупно, чтобы пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться и сыграть как можно лучше. Всем нужна победа», — цитирует Семака пресс-служба клуба.



Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.