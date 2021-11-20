Криштиану Роналду: пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост перед предстоящими матчами «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии и Лиги чемпионов.

«Пора снова засучить рукава и просто сделать свою работу! Давайте гнаться за тем, чего мы пытаемся достичь в этом сезоне!» — написал Роналду в своём «твиттере».

20 ноября «Манчестер Юнайтед» предстоит провести матч с «Уотфордом» в 12-м туре чемпионата Англии. Спустя три дня «Красные дьяволы» встретятся с «Вильярреалом» в пятом туре Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в 8 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. В Лиге чемпионов португалец провел 4 матча, записав в свой актив 5 голов.