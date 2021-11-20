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Конте: мечта Кейна — выиграть титул с «Тоттенхэмом», я помогу ему достичь этого

Конте: мечта Кейна — выиграть титул с «Тоттенхэмом», я помогу ему достичь этого
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Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте поддержал нападающего своей команды Гарри Кейна.

«Его мечта – выиграть титул с «Тоттенхэмом», я помогу ему достичь этого. Он – топ-игрок. Если вы ему скажете что-то сделать, буквально через минуту он это сделает. У него есть талант, качество, он знает эту игру и как нужно забивать. Он умён – я мало видел таких, как Кейн», – цитирует Конте Фабрицио Романо в своём «твиттере».

2 ноября 2021 года Конте подписал контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года с опцией продления соглашения.

В текущем сезоне Кейн провёл на поле 16 матчей, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами. В среднем игроку нужно 179 минут, проведённых на поле, чтобы он отметился забитым мячом.

Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает форварда в € 120 млн.

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