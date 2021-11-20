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Киран Триппьер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Киран Триппьер может перейти в «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Атлетико Мадрид» Киран Триппьер может перейти в «Манчестер Юнайтед» уже зимой, сообщает The Sun со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Как сообщает источник, Триппьер является личным желанием Уле-Гуннара Сульшера. «Юнайтед» уже пытался приобрести игрока прошлым летом, но «Атлетико» отказался продавать англичанина, так как он был одним из ключевых игроков в чемпионском сезоне для испанского клуба. Но сейчас у «Атлетико» в чемпионате дела идут не так хорошо, теперь продажа Триппьера выглядит более вероятной. Предполагается, что переговоры начнутся уже в скором времени.

Эта сделка позволит «МЮ» продать Диогу Дало. Португальским защитником интересуется «Рома». Его в своей команде хочет видеть лично главный тренер команды Жозе Моуринью. Сообщается, что итальянский клуб хотел бы взять футболиста в аренду с правом выкупа, но английская команда будет настаивать на полноценном трансфере.

Триппьер в текущем сезоне провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.

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