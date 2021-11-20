Тарасова и Морозов завоевали Кубок Варшавы, Рублёв проиграл Рууду. Главное к утру

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли Кубок Варшавы, теннисист Андрей Рублёв покинул Итоговый турнир ATP, а хет-трик Артёма Дзюбы помог победить «Зениту». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Тарасова и Морозов выиграли Кубок Варшавы, у Кадыровой и Бальченко — бронза.
2. Рублёв не сумел выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP, уступив Рууду.
3. Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород».
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5. ЦСКА обыграл «Басконию» в выездном матче Евролиги.
6. Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
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