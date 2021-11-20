Антонио Конте рассказал, что мог возглавить «Тоттенхэм» раньше

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассказал, что мог возглавить клуб ещё летом.



«Когда Дэниел Леви впервые позвонил мне в июне, я сказал «нет», потому что не был готов. Но когда Леви вернулся с предложением несколько недель назад, он убедил, показав, что хочет заполучить меня любой ценой. В его новом проекте «Тоттенхэма» я почувствовал видение — ключевой момент для меня», — цитирует Конте Gazzetta dello Sport.



Напомним, 2 ноября «шпоры» объявили о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления. В СМИ сообщалось, что зарплата Конте в «Тоттенхэме» будет составлять € 18,3 млн в год.