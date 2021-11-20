Тухель высказался о возможном уходе Зиеша из «Челси» зимой

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Хакима Зиеша из лондонской команды зимой.
«Всё просто. Я много раз говорил, что Хаким был великолепен в предсезонке. После травмы плеча он играл с болью, что не позволило ему быть полностью свободным, а это необходимо для его стиля игры. Теперь он восстановился и активизировался. В команде было несколько травмированных футболистов, и Хаким воспользовался шансом, чтобы получить больше игрового времени. Он многое привнёс в игру команды, это хорошо.
На данный момент мы не задумываемся о будущем Хакима. У нас нет мыслей о возможном трансфере, аренде или о чём-то другом предстоящей зимой. Слухи возникли в СМИ, мы ничего не обсуждали. Хаким не приходил ко мне, чтобы изъявить желание уйти, поэтому сейчас он является полноправным членом команды. Он важен для нас, у него есть амбиции и талант. Мы всегда ожидаем от него лучшей игры», — приводит слова Тухеля Goal.com.
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