Почеттино заявил, что Рамос скоро должен выйти на поле в составе «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о процессе восстановления защитника клуба Серхио Рамоса.



«Рамос — победитель чемпионата мира, футболист высокого уровня. Сложно принять то, что он играет не так много, как нам хотелось бы, но он упорно работает и прогрессирует. Нам нужно сохранять спокойствие, ведь Серхио спокоен, а это значит, что он скоро вернётся в состав. Он полноценно тренировался трижды на этой неделе. Он отлично справляется с нагрузками, это важный шаг к возвращению на поле», — цитирует Почеттино Goal.



Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.

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