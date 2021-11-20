Кухарчук: «Зенит» — клуб с колоссальными возможностями. Но нам теперь на поле не выходить?

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о выступлении «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«Ну, Тула же обыграла «Зенит». Значит, тульский «Арсенал» – близкий конкурент (смеётся). «Зенит» – клуб с колоссальными возможностями и с большой финансовой поддержкой. ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» пытаются навязать борьбу. На поле деньги в футбол не играют, их можно обыгрывать! Конечно, это очень тяжело, но почему нет? Нам теперь на поле не выходить против команды Семака? Наоборот, это очень круто, когда против тебя выходят играть такие футболисты высокого уровня, и сражаться на их стадионе – очень дорогого стоит», — цитирует Кухарчука «РБ-Спорт».



Напомним, «Зенит» обеспечил себе первое место по итогам половины сыгранного чемпионата России. Команда Сергея Семака накануне обыграла «Нижний Новгород» (5:1) и набрала уже 33 очка.

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