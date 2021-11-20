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Хосеп Гвардиола: сейчас я стал лучше как тренер, чем был в «Барселоне»

Хосеп Гвардиола: сейчас я стал лучше как тренер, чем был в «Барселоне»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свою работу в «Барселоне», которую возглавлял с 2008 по 2012 год, с работой в стане «горожан».

«Сейчас я стал лучше как тренер, чем был тогда. У меня больше опыта, я лучше знаю игру. Я больше знаю о соперниках, знаю, как атаковать и защищаться. Но если бы я не стал лучше, это была бы катастрофа, честно говоря. Мне было 37 лет, а теперь мне 50. Со временем ты учишься. Сейчас я более расслаблен. Опыт позволяет мне это. Я работаю, стараюсь изо всех сил, и если это срабатывает, то прекрасно. Если нет, я стараюсь пробовать ещё раз. Победа зависит от многих факторов, которые ты не можешь контролировать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством каталонца клуб становился чемпионом Англии (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), обладателем Кубка страны (сезон-2018/2019), Кубка английской лиги (сезон-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) и Суперкубка Англии (2018, 2019).

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