«Спортинг» продлил контракт с 34-летним Аданом
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Голкипер Антонио Адан продлил контракт с лиссабонским «Спортингом», сообщает пресс-служба португальского клуба. Новое соглашение 34-летнего испанского вратаря с командой рассчитано до 30 июня 2024 года.
Напомним, Адан выступает за «Спортинг» с 2020 года. В нынешнем сезоне испанский вратарь принял участие в 11 матчах чемпионата Португалии, в 7 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Ранее Адан играл за такие клубы, как мадридский «Реал», «Кальяри», «Бетис» и мадридский «Атлетико».
Лиссабонский «Спортинг» в 11 матчах набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Порту», в 11 встречах набравший 29 очков.
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