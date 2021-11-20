Кавазашвили: Дзюба — лучший форвард в стране. Но поведением он оскорбил Карпина и сборную

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о необходимости возвращения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.
«Дзюба сейчас — лучший форвард в стране. В сборной он необходим. Но его поведение — оскорбление лично главного тренера Карпина и сборной команды страны. Своим отказом он оскорбляет не только РФС и Карпина, но и нас с вами. Лучший нападающий страны своим отказом желает сборной поражения. Артём — одумайся! Позвони в РФС и попроси прощения. Пусть своей игрой извинится перед российским народом. Тогда будет к нему совершенно другое отношение. Если мы проиграем в стыках без Дзюбы, то народ поднимется и заставит дисквалифицировать Дзюбу в чемпионате. Он повёл себя безобразно», — цитирует Кавазашвили «Спорт-экспресс».
- 20 ноября 2021
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